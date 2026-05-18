Парк «Россия – моя история» в Ростове вошел в топ 5 по посещаемости в стране

Ростовский исторический парк занял четвертую строчку в общероссийском рейтинге. Фото: министерство образования Ростовской области

Исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону вошел в пятерку самых посещаемых в стране. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Донского региона.

По итогам прошлого года ростовский парк занял четвертое место. Данные озвучили на Всероссийском совещании директоров исторических парков. Мероприятие прошло в Севастополе, в комплексе «Новый Херсонес». Там собрались представители федеральных и региональных властей, руководители парков, эксперты в сфере образования, культуры и исторического просвещения.

Донскую делегацию возглавлял первый заместитель министра образования Ростовской области Игорь Малиночка. Он отметил, что ростовский парк интегрирован в образовательный процесс. Парк помогает формировать историческое сознание и гражданскую позицию у молодежи. А также способствует профориентации.

Директор ростовского парка Оксана Пивоварова поделилась с коллегами опытом реализации образовательных программ. Она сообщила, что парк является площадкой федерального проекта «Билет в будущее». Здесь проходят фестиваль профессий «Топ регион», проект «Урок от лидера» и конкурс «Я в рабочие пойду». Это часть нацпроекта «Молодежь и дети». Также реализуется программа «Мой старт в бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этим проектам донские школьники знакомятся с востребованными профессиями и могут сделать осознанный выбор.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подрядчика для благоустройства площади Ленина в Ростове выберут через конкурс

Площадь Ленина благоустроят после запрета на строительство ТЦ (подробнее)