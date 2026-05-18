НовостиОбщество18 мая 2026 19:55

Ассоциация туроператоров России: жители переходят на одну поездку в год

Спрос на отдых в майские праздники упал на 15–17%, люди копят на лето
Татьяна ТИХОНОВА
В нынешние майские праздники меньше россиян отправились на отдых, чем год назад.

В нынешние майские праздники меньше россиян отправились на отдых, чем год назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне переходят на формат отдыха – одна поездка в год. Таким наблюдением поделится с RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, спрос на поездки в майские праздники сократился на 15–17%. Главная причина — финансовая. Люди стали меньше тратить на рестораны, одежду и развлечения. Они откладывают необязательные поездки.

- Вместо двух поездок в год многие выбирают одну. Это длинная летняя поездка на море на 10–12 дней. Тратить десятки тысяч рублей на три дня в мае и потом все равно копить на отпуск — нерационально. Поэтому люди экономят, - заявил эксперт.

Вторая причина — календарь. Из десяти праздничных дней выходными были только шесть. Их разделила рабочая неделя. Туристы не могли уехать надолго.

Структура популярных направлений почти не изменилась. В майские праздники лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Крым.

