По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 мая будет дождливой, местами возможны грозы, даже град и сильный ветер. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 19 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточного направления разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 20 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Северо-восточный и восточный ветер задует со скоростью в 7 - 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Утром местами туман. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах до 20 - 25 м/с. В ночь на среду будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, гроза с сильным ветром в 20 - 25 м/с, ночью местами осядет туман. Ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 19 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +25 — +27 градусов. В ночь на 20 мая ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +21 до +26 градусов, местами – до +29. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, при прояснениях – до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

