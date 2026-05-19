В трех районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 19 мая над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 19 мая над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили в трех районах: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, - сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнав об обмане, слегла с инсультом: Под Ростовом риелтор похитила у старушки с деменцией больше миллиона рублей