За сутки в Ростовской области потушили четыре пожара

За 18 мая в Ростовской области спасли одного человека при четырех пожарах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара. В результате одного из них был спасен один человек. Об этом сообщили в донском МЧС.

Кроме того, за сутки спасатели ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий.

– Всего было задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц специализированной техники, - сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трех районах Ростовской области сбили БПЛА