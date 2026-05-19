Три человека пострадали в ДТП на улице Петровской в Таганроге

В Таганроге водитель «Лады Приоры» выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном».

18 мая в 23:37 в Таганроге на улице Петровская произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. 18-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 45-летнего водителя. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Фольксваген Поло», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили три человека: водитель и пассажир «Лады Приоры», а также 19-летний пассажир «Фольксваген Поло». Все пострадавшие были доставлены в больницу.

