На содержание дорог в Ростовской области планируют выделить более 4,5 млрд рублей

Минтранс Ростовской области ищет подрядчика на обслуживание дорог за 4,5 млрд рублей.

В мае на сайте госзакупок появились четыре тендера от министерства транспорта Ростовской области на содержание региональных и муниципальных дорог. Планируемый объем финансирования превышает 4,5 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит обслуживать более 7,6 тысячи километров дорог в различных муниципалитетах региона в период с 1 июля 2026 года по 17 августа 2027 года.

В обязанности победителя тендера будет входить обеспечение круглогодичного безопасного движения и сохранности дорожного имущества, фиксация ДТП с присутствием на месте происшествия, организация круглосуточного дежурства в зимний период, во время праздников и чрезвычайных ситуаций. Также требуется проводить очистку и противогололедную обработку мостов, устранять деформации дорожного покрытия.

