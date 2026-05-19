Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 8:15

На содержание дорог в Ростовской области планируют выделить более 4,5 млрд рублей

Минтранс Ростовской области ищет подрядчика на обслуживание дорог за 4,5 млрд рублей
Екатерина ПОПОВА
Минтранс Ростовской области ищет подрядчика на обслуживание дорог за 4,5 млрд рублей.

Минтранс Ростовской области ищет подрядчика на обслуживание дорог за 4,5 млрд рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае на сайте госзакупок появились четыре тендера от министерства транспорта Ростовской области на содержание региональных и муниципальных дорог. Планируемый объем финансирования превышает 4,5 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит обслуживать более 7,6 тысячи километров дорог в различных муниципалитетах региона в период с 1 июля 2026 года по 17 августа 2027 года.

В обязанности победителя тендера будет входить обеспечение круглогодичного безопасного движения и сохранности дорожного имущества, фиксация ДТП с присутствием на месте происшествия, организация круглосуточного дежурства в зимний период, во время праздников и чрезвычайных ситуаций. Также требуется проводить очистку и противогололедную обработку мостов, устранять деформации дорожного покрытия.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека пострадали в ДТП на улице Петровской в Таганроге