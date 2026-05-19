НовостиОбщество19 мая 2026 9:02

Автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на станции Заречная

На переезде станции Заречная автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Екатерина ПОПОВА
На переезде станции Заречная автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

На переезде станции Заречная автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 мая в 9:09 на железнодорожном переезде станции Заречная Северо-Кавказской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Об этом сообщили в СКЖД.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до автомобиля было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Известно, что схода подвижного состава не зафиксировано. В результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов происшествие тоже не повлияло.

