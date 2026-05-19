ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиОбщество19 мая 2026 9:45

Более 200 кг красной и 3 кг черной икры без маркировки изъяли в Ростове-на-Дону

Ростовчанин продавал икру через мессенджер без документов
Екатерина ПОПОВА
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские пресекли продажу рыбной продукции без необходимой маркировки и сопроводительных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В арендованном помещении ростовчанин организовал продажу икры через объявления в мессенджере. При осмотре места хранения оперативники обнаружили более 200 кг красной икры, три килограмма черной икры, свыше 35 кг щучьей и семь килограмм икры минтая. Общая стоимость изъятого товара превысила 1,4 миллиона рублей.

Также прошел рейд в акватории Цимлянского водохранилища. Там полицейские совместно с инспекторами Рыбоохраны изъяли более 80 сетей и ловушек. Изъятые раки и рыба были возвращены в естественную среду обитания.

