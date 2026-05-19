Эксперты отмечают доступность инвестиционных инструментов для частных лиц

Фото: Эрик Романенко

В московском инновационном кластере «Ломоносов» состоялся День инвестора. ВТБ проводит ежегодное масштабное мероприятие для клиентов и акционеров банка. Насыщенная программа позволила ознакомиться с финансовыми результатами банка, основными корпоративными событиями, возможностями по инвестированию.

В первой сессии «Фокус на розничного инвестора» участники обсудили планы по возврату к дивидендным выплатам и особенности корпоративного управления, способствующие росту акционерной стоимости. В сессии выступили начальник управления по работе с инвесторами, вице-президент банка Леонид Вакеев, руководитель службы по работе с акционерами банка Владимир Хоткин, председатель совета Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Александр Масленников и крупнейший миноритарный акционер банка Евгений Юрченко.

- Дивиденды — только один из факторов, способствующих долгосрочному росту стоимости. В их числе и конвертация привилегированных акций. На протяжении долгого времени у нас была сложная структура капитала из-за наличия не совсем классических привилегированных акций. После конвертации структура капитала упростилась. Все стало прозрачнее, и это, как мы считаем, тоже долгосрочный элемент роста стоимости. Мы видели позитивную реакцию рынка на новости о конвертации. Большой позитивный фактор в том, что она прошла на справедливых для акционеров условиях - по коэффициенту, привязанному к средневзвешенной стоимости обыкновенных акций за прошлый год, - отметил Леонид Вакеев, отвечая на вопрос модератора сессии о том, что интересует розничных инвесторов в первую очередь.

Вторая сессия была посвящена продуктам розничного бизнеса и брокерскому обслуживанию, ее спикерами стали руководитель департамента развития и координации розничного бизнеса Алексей Назаров и руководитель департамента брокерского обслуживания – старший вице-президент Андрей Яцков.

- С этого года мы трансформировали модель развития розничного бизнеса. Теперь мы фокусируемся на максимально широком покрытии ежедневных потребностей клиента и его близких. Финансовые результаты розницы за первый квартал говорят об эффективности выбранной модели, ее масштабирование позволит обеспечить устойчивый рост розничного портфеля банка и усилит лидерские позиции банка в данном сегменте, - отметил Алексей Назаров.

По словам брокера, доступность инвестиционных инструментов для частных лиц растет: сегодня российские инвесторы могут пользоваться полным спектром решений — от консервативных гособлигаций и фондов денежного рынка до современных ИИ-сервисов и единого брокерского счёта. Это способствует повышению финансовой грамотности и вовлечённости граждан в формирование личного капитала: в 2025 году на долю клиентов одного из крупных игроков пришлось 40% притока новых средств на рынок, а каждый второй ИИС в стране открыт именно в этой экосистеме. Важным шагом для устойчивости финансового сектора стало полное импортозамещение брокерских платформ. Он также отметил важность внедрения отечественных технологий в работу брокера.

- В 2025 году мы первыми из брокеров полностью завершили импортозамещение. Теперь все наши сервисы основаны на отечественном программном обеспечении и не зависят от зарубежных вендоров, - рассказал Андрей Яицков.