НовостиОбщество19 мая 2026 11:01

Дончанин получил 45 тысяч рублей за передачу реквизитов карт мошенникам

Екатерина ПОПОВА
За 45 тысяч рублей дроппер из Неклиновского района помог мошенникам украсть более трех миллионов рублей.

Житель Неклиновского района передал реквизиты карт и получил 45 тысяч рублей за переводы мошенников на три миллиона. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, мужчина передал реквизиты своих банковских карт неизвестному, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело. На эти счета под влиянием мошенников люди перевели деньги в общей сумме свыше трех миллионов рублей. За свои действия дончанин получил вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении дончанина. Уголовное дело было направлено в суд.

