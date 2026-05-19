Руководитель ростовского следкома Аслан Хуаде прокомментировал слухи об отставке

Аслан Хуаде прокомментировал слухи о своем уходе.

Руководитель следственного управления СК по Ростовской области Аслан Хуаде дал комментарий «КП — Ростов-на-Дону» по поводу слухов о своей возможной отставке. Как объяснил Аслан Гарунович, он стал стал участником предварительного голосования для последующего возможного выдвижения на выборы в Госдуму.

— Чтобы стать кандидатом, нужно сначала пройти этап предварительного голосования, получить поддержку избирателей и положительное решение партсъезда о выдвижении на выборы. В случае, если стану кандидатом, уйду в отпуск, — заметил глава донского СК.

Если глава донского следкома будет избран депутатом Госдумы, он должен будет покинуть свой пост в Ростове.

— По закону депутат Государственной думы не может находиться на госслужбе или заниматься бизнесом. Но до выборов, которые состоятся в сентябре, еще четыре месяца. И сейчас я продолжаю работать, — рассказал Аслан Хуаде.

