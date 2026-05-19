НовостиОбщество19 мая 2026 11:32

Утром в Ростове грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Екатерина РУДЕНКО
Утром в Ростове грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром во вторник, 19 мая, на Дону грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в 9:09 на железнодорожном переезде станции Заречная в Ростове. Об этом рассказали в официальных социальных сетях СКЖД. Водитель машины выехал на пути перед приближающимся составом.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Поэтому столкновения избежать не удалось, — сообщили представители ведомства.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава после удара нет. Происшествие на переезде не повлияло на график движения других поездов.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей проявлять предельную бдительность. При пересечении путей автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

