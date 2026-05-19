В Ростове мужчина получил 7,5 лет колонии за фейки о военных

Житель Запорожской области получил срок за фейки о военных и оправдание терактов в мессенджере.

В Ростове осудили 32-летнего жителя Запорожской области. Мужчина был осужден по двум статьям: публичное оправдание терроризма через интернет и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

В январе 2024 года мужчина со своего мобильного телефона разместил в одном из мессенджеров ложные сведения о действиях российских военных в Запорожской области. В том же году он опубликовал там же пост с оправданием террористической деятельности, который содержал информацию о теракте.

Сотрудники Управления ФСБ по Южному военному округу выявили эти материалы в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов и работать с интернет-ресурсами. Приговор в законную силу не вступил.

