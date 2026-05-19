Таиланд депортировал 120 россиян за нарушения визового режима

В дипмиссии уточнили: подавляющее большинство россиян выдворили за превышение законных сроков пребывания в стране. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За 2025 год из Таиланда депортировали 120 граждан России. Об этом изданию RTVI рассказали в посольстве России в Бангкоке.

В дипмиссии уточнили: подавляющее большинство россиян выдворили за превышение законных сроков пребывания в стране.

Ранее правительство Таиланда одобрило возврат безвизового срока до 30 дней вместо 60. С такой инициативой выступил вице-премьер и глава МИД. Он пояснил, что обычные туристы проводят в королевстве 9–14 дней. А 60-дневным сроком пользуются те, кто пытается жить в стране и часто занимается нелегальной деятельностью.

Новые параметры въезда для граждан более 90 стран теперь будет рассматривать специальный комитет по визовой политике. В посольстве России в Бангкоке отметили: официального уведомления о сокращении безвизового срока пока не поступало.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнав об обмане, слегла с инсультом: Под Ростовом риелтор похитила у старушки с деменцией больше миллиона рублей