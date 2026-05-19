НовостиОбщество19 мая 2026 11:53

Власти Ростовской области ужесточат контроль за перегруженными фурами на трассах

Минтранс Ростовской области изменит систему взвешивания грузовых автомобилей
Екатерина РУДЕНКО
Власти Ростовской области ужесточат контроль за перегруженными фурами на трассах.

Власти Ростовской области ужесточат контроль за перегруженными фурами на трассах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс усилит контроль за весогабаритными параметрами транспортных средств в Ростовской области. Об этом рассказали на официальном сайте правительства региона. Власти планируют защитить трассы от разрушительного воздействия перегруженных фур.

- Защита дорожной инфраструктуры является нашей общей задачей. Недобросовестные перевозчики наносят огромный ущерб полотну. Это напрямую влияет на большие расходы областного бюджета, — сообщила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова.

Специалисты используют для работы умные автоматические комплексы. Тяжелые машины разрушают не только асфальт, но и само основание дороги. Восстановление таких участков требует капитального ремонта. При этом некоторые водители специально закрывают номера машин, чтобы проехать рамки без штрафа.

- Сейчас мы изучаем возможность внедрения дополнительных мер для надежного считывания номеров. Это исключит случаи ухода от ответственности. Каждый участник движения должен отвечать за соблюдение правил, — отметила Алена Беликова.

