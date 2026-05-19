Ростовский суд отправил мужчину в колонию за перевод криптовалюты радикалам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд в Ростове назначил 8,5 года за перевод криптовалюты боевикам. Об этом рассказали в официальных социальных сетях Южного военного суда. Мужчина тайно проспонсировал международную террористическую ячейку.

- Установлено, что преступление произошло осенью 2021 года. Подсудимый находился в Махачкале. Он захотел оказать помощь запрещенной организации. Злоумышленник перевел цифровые средства прямо на расчетный счет радикалов, — уточнили представители инстанции.

Спецслужбы смогли отследить запутанный виртуальный след и задержали отправителя. Во время заседаний вина фигуранта была полностью доказана. Ближайшие два года преступник проведет в тюремной камере. Оставшуюся часть срока он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу. У стороны защиты еще есть время обжаловать решение в апелляционном порядке.

