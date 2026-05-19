Сомнолог Алена Гаврилова среди главных врагов здорового сна назвала дороги и кино

Проблемы начинаются, когда человек вынужден подстраиваться под навязанный обществом распорядок и отступает от своих биоритмов, считает сомнолог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главным врагом здорового сна у жителей городов являются долгая дорога на работу и домой, соцсети и фильмы. Об этом в интервью RTVI рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

По словам эксперта, оптимальная продолжительность сна индивидуальна. У 80% людей она укладывается в 6–9 часов. В среднем это 7,5 часа. Есть «короткоспящие», которым хватает 4–5 часов, и те, кому нужно больше 9, 10 и даже 12). И то и другое — варианты нормы.

— Оптимальное время для отхода ко сну — с 21 до 24 часов. Но это тоже индивидуально. «Совы» ложатся после полуночи, и для них это не проблема. Проблемы начинаются, когда человек вынужден подстраиваться под навязанный обществом распорядок и отступает от своих биоритмов.

Жители мегаполисов плохо соблюдают гигиену сна. Они долго работают, много времени тратят на дорогу, занимаются бытовыми делами или ходят на встречи. В итоге все ложатся очень поздно.

Даже пожилые люди, которые уже не работают, подолгу сидят в соцсетях, смотрят телевизор и передачи до полуночи.

— С гигиеной сна у очень многих большая проблема. Люди не могут пожертвовать удовольствиями, такими как общение в интернете, просмотр фильмов. Для них это правда удовольствие, — отметила Гаврилова.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вот мы и встретились, Верочка»: Волонтеры нашли первую любовь дедушки на старом кладбище под Ростовом

Ростовские волонтеры помогли 82-летнему пенсионеру узнать про судьбу его первой любви (подробнее)