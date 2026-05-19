В Северном микрорайоне Ростова произошло отключение света из-за аварии

В Ростове поломка на сетях оставила без света жителей сразу трех улиц.

Днем 19 мая в Ростове произошло массовое отключение света. Инцидент случился в Северном жилом массиве. Об этом рассказали в официальных социальных сетях компании «Донэнерго». Причиной внезапного блэкаута стала крупная авария на высоковольтной линии.

- Технологическое нарушение произошло в сети 10 кВ в 15:06. Это привело к частичному обесточиванию домов в границах бульвара Комарова, а также улиц Стартовой и Королева, — сообщили представители ресурсоснабжающей организации.

Специалисты пообещали устранить поломку и вернуть электричество в квартиры горожан в течение трех часов. При этом энергетики особо подчеркнули, что подачу ресурса возобновят без дополнительного предупреждения. Аварийные бригады уже занимаются ремонтом.

Напомним, что во вторник десятки ростовских улиц сидят без света по плану. Ранее жителей предупреждали о ремонтных работах с девяти утра до пяти вечера. Плановые ограничения затронули сотни людей на улицах Ленина, Орбитальной, Сурженской, Дундича и других.

