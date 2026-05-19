Юбилейный пятый фестиваль северной ходьбы прошел в Суворовском

В Суворовском районе Ростова-на-Дону состоялся пятый фестиваль северной ходьбы «Нордик-Дон». В мероприятии приняли участие любители этого вида спорта из Ростова, Таганрога, Азова, Батайска, Каменск-Шахтинского, Усть-Донецка и нескольких поселков области.

Напомним, что северная ходьба начала распространяться в регионе в 2018 году с первых любительских стартов. В 2019-м дисциплина получила официальный статус в рамках вида спорта «Спортивный туризм», а импульс к развитию дало появление фестиваля «Нордик-Дон» — его провели впервые в 2021 году в Суворовском при поддержке компании «ВКБ-Новостройки».

Застройщик также оборудовал в парке 70-летия Победы специализированную трассу для северной ходьбы и велобеговую дорожку «Горный манеж» с рельефом, имитирующим пересеченную местность. Эта инфраструктура позволяет проводить тренировки и соревнования разного уровня в течение года.

По словам президента Донской федерации северной ходьбы Алины Браташ, развитию этого массового вида спорта поспособствовал ряд федеральных проектов Добровольного физкультурного союза.

- Проекты были направлены на вовлечение большего количества людей в занятия спортом и сыграли далеко не последнюю роль в развитии нашей дисциплины. Инструкторы ездили по городам области, проводили мастер-классы, знакомили людей с техникой и особенностями северной ходьбы. А уже с 2023 года в Ростовской области проводятся официальные спортивные соревнования, — пояснила Алина Браташ.

Участник соревнований из Таганрога, Виктор занимается северной ходьбой уже второй год и регулярно посещает открытые уроки, которые ежемесячно проводятся в Суворовском для всех желающих.

— Сегодня я выбрал дистанцию длиной в два километра, чтобы почувствовать уникальный рельеф парка 70-летия Победы с его подъемами, спусками и простором, — рассказал участник фестиваля.

На фестивале участники стартовали на двух дистанциях — 500 м и 2 км — и приняли участие в соревнованиях по технике северной ходьбы (нордик-скиллс) в нескольких возрастных категориях. Впервые в Ростовской области прошёл парный скиллс: спортсмены в парах демонстрировали синхронное владение техникой.

Все участники получили призы медали и сертификаты. Победители соревнований по технике и розыгрышей были отмечены памятными призами.

Фото- и видеоматериалы, расписание ежемесячных открытых тренировок и другая информация опубликованы на странице Донской федерации северной ходьбы во «ВКонтакте».