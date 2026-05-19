На Дон надвигаются грозы и шквалистый ветер.

Во вторник, 19 мая, в Ростовской области водителей предупредили о ливнях с градом. Об этом рассказали в официальных социальных сетях региональной Госавтоинспекции. На Дон надвигается серьезная непогода со шквалистым ветром и грозами.

- Рекомендуем в такую погоду быть особенно внимательными и осторожными за рулем. Строго соблюдайте скоростной режим. Откажитесь от любых резких маневров на трассах, — обратились к автомобилистам инспекторы.

Напомним, в донском регионе продолжают бушевать дожди и порывистый ветер. В областном гидрометцентре подробно рассказали о погоде до конца текущей рабочей недели. Синоптики ожидают заметное снижение температуры воздуха.

Самые обильные осадки прогнозируют именно на юге региона. Завтра 20 мая непогода не отступит. Специалисты советуют жителям переждать бурю дома, а машины парковать подальше от старых деревьев и рекламных щитов.

Дело о хищении 150 миллионов рублей при строительстве домов направлено в суд в Ростовской области