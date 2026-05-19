В Таганроге осудили курьера телефонных мошенников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таганроге осудили курьера телефонных мошенников. Об этом официально рассказали в социальных сетях прокуратуры Ростовской области. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Ростова. Молодой человек планировал забрать большую сумму у доверчивой женщины.

- Суд вынес обвинительный приговор ростовчанину. Он признан виновным в покушении на мошенничество. В 2025 году его сообщник позвонил пожилой женщине. Аферист ввел ее в заблуждение и убедил передать все накопления для сохранности, — сообщили в надзорном ведомстве.

Подсудимый выполнял в этой преступной схеме классическую роль курьера. Мужчина пришел домой к потерпевшей забрать миллион рублей. Однако довести свой умысел до конца он не смог. Прямо на месте преступления его оперативно задержали сотрудники полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Отбывать его молодой человек будет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении телефонного организатора силовики сейчас выделили в отдельное производство.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело ростовских строителей, похитивших 150 миллионов у 40 человек, передано в суд

Дело о хищении 150 миллионов рублей при строительстве домов направлено в суд в Ростовской области (подробнее)