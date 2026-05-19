В Ростове-на-Дону разрисовали памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой. Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону разрисовали памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой. Об этом рассказали на сайте городской администрации.

- Сотрудники парка культуры и отдыха Первого мая ведут активные работы по восстановлению монумента после акта вандализма. Мы благодарим горожан за понимание и просим максимально бережно относиться к объектам наследия, — сообщили представители мэрии.

Специалисты планируют полностью убрать следы краски и вернуть бронзовой фигуре первозданный вид. До 24 мая рабочие заново покроют скульптуру специальной патиной. Также вандалы разбили информационные стенды рядом с монументом. Их обещают заменить на новые до 2 июня.

Напомним, что 7 мая в донской столице торжественно открыли другой важный монумент «Во имя жизни». Скульптурная композиция изображает сурового солдата с автоматом. В одной руке боец держит оружие, а другой крепко сжимает ладонь маленькой девочки. Эта пара олицетворяет надежду. Подобные памятники ранее уже появились в Луганске и Ярославле.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директора по финансам ростовского завода осудили на четыре года за мошенничество

Речь идет о хищении более чем на два млрд рублей (подробнее)