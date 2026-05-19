Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году. Фото: Елена СОФЬИНА.

Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году. Об этом в своих официальных социальных сетях рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Специалисты продолжают масштабную работу по оздоровлению бассейна Дона.

- Работа проводится по моему поручению в рамках сохранения водных ресурсов. Сейчас специалисты активно убирают два важных участка. В балке Темерник пройден первый этап. Рабочие привели в порядок больше пяти километров из девяти запланированных, — сообщил глава региона.

Также подрядчики трудятся на реке Чепрак в Пролетарске. Там специалисты успели очистить почти половину нужной территории. Завершить уборку этого участка обещают к 2027 году. В текущем сезоне эксперты детально обследуют еще 15 водоемов в 14 муниципалитетах для составления плана.

Параллельно в области активно укрепляют инфраструктуру. Специалисты уже полностью закончили капитальный ремонт плотины в Зерноградском районе. Также в порядок привели три гидротехнических сооружения в Ростове и соседних районах. До конца 2026 года власти проверят состояние 80 объектов по всему региону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директора по финансам ростовского завода осудили на четыре года за мошенничество

Речь идет о хищении более чем на два млрд рублей (подробнее)