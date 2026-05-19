Подросток попал в больницу после ДТП в центре Ростова.

Вечером 19 мая в Ростове водитель иномарки сбил подростка. Авария произошла в 17:10 прямо в центре города на проспекте Буденовском. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

- 45-летний мужчина находился за рулем автомобиля «Мицубиси». По предварительным данным, он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летний подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте, — уточнили инспекторы.

Школьник пересекал оживленную улицу слева направо по ходу движения машины. В результате сильного удара мальчик получил травмы. На место экстренно прибыли медики и сотрудники полиции. Сейчас правоохранители детально устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сотрудники ведомства настоятельно просят горожан быть аккуратнее. Передвигаться можно только по безопасным тротуарам. Переходить дорогу необходимо исключительно по зебре. Строгое соблюдение простых правил является главным залогом безопасности для каждого.

