Житель Гуково пытался спрятать тело убитой подруги.

В Ростовской области будут судить мужчину который залил бетоном тело знакомой. Об этом рассказали в социальных сетях Гуковского городского суда. На скамье подсудимых оказался местный житель.

По версии следствия, страшная трагедия произошла зимой. С 12 по 13 февраля мужчина распивал спиртное у себя дома вместе с потерпевшей. В какой-то момент между ними вспыхнула внезапная ссора. Пьяный хозяин квартиры набросился на женщину и лишил ее жизни.

- После совершения преступления обвиняемый решил скрыть следы. Он перенес тело в подвал своего дома. Там дончанин поместил погибшую в большой деревянный короб и залил его строительной смесью, — уточнили детали в ведомстве.

В таком виде жертва пролежала в подвале около недели, пока страшную находку не обнаружили правоохранители. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на шесть месяцев.

Уже в конце июня состоится первое судебное заседание по этому делу. Мужчине грозит длительный тюремный срок за умышленное причинение смерти человеку.

