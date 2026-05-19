Фото: Михаил ФРОЛОВ.
В Ростовской области будут судить мужчину который залил бетоном тело знакомой. Об этом рассказали в социальных сетях Гуковского городского суда. На скамье подсудимых оказался местный житель.
По версии следствия, страшная трагедия произошла зимой. С 12 по 13 февраля мужчина распивал спиртное у себя дома вместе с потерпевшей. В какой-то момент между ними вспыхнула внезапная ссора. Пьяный хозяин квартиры набросился на женщину и лишил ее жизни.
- После совершения преступления обвиняемый решил скрыть следы. Он перенес тело в подвал своего дома. Там дончанин поместил погибшую в большой деревянный короб и залил его строительной смесью, — уточнили детали в ведомстве.
В таком виде жертва пролежала в подвале около недели, пока страшную находку не обнаружили правоохранители. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на шесть месяцев.
Уже в конце июня состоится первое судебное заседание по этому делу. Мужчине грозит длительный тюремный срок за умышленное причинение смерти человеку.
