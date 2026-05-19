ГК «Ростов-Дон» во втором финальном матче обыграл московский ЦСКА. Фото: ГК «Ростов-Дон».

Во вторник, 19 мая, ГК «Ростов-Дон» во втором финальном матче обыграл московский ЦСКА. Радостной для болельщиков новостью поделился глава городской администрации Александр Скрябин. Спортивная встреча проходила в столице.

Донские спортсменки взяли верх над серьезным соперником в сложной и напряженной игре. В итоге матч завершился с минимальным перевесом 27 на 26 в пользу южанок. Теперь счет в финальной серии стал два ноль.

- До долгожданного золотого успеха нашей команде необходима всего одна победа. Болельщики от всего сердца ждут следующей встречи. Вперед, команда, мы всегда с вами, — эмоционально поздравил гандболисток Александр Скрябин в своих социальных сетях.

Напомним, что 14 мая ростовский клуб уже встречался с москвичками на домашней арене. Это была первая игра финальной серии за золотые медали текущего чемпионата страны. Тогда матч уверенно закончился со счетом 29 на 26 в пользу ростовчанок. Для получения чемпионского титула команде нужно одержать суммарно три победы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов-Дон» победил ЦСКА в первом матче финальной серии

«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в первом финальном матче за золото со счетом 29:26 (подробнее)