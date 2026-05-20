Хулиганы снова испортили городскую достопримечательность в центре Ростова. Фото: Администрация Ростова.

В Ростове вандалы разбили остекление Индустриального сердца на набережной. Об этом рассказали в городской администрации.

Неизвестные повредили защитный экран вокруг популярного арт-объекта. Представители управления благоустройства уже связались с концессионером. Владелец пообещал полностью восстановить конструкцию в течение 30 дней.

Такие долгие сроки связаны с изготовлением нового стекла по индивидуальному заказу. Специалисты уже делают все необходимые замеры на месте. Власти призывают горожан бережно относиться к имуществу. Аналогичный инцидент происходил в феврале прошлого года.

Напомним, на днях в Ростове разрисовали памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой. Сотрудники парка культуры и отдыха Первого мая оперативно начали работы по очистке монумента после действий хулиганов. Представители мэрии попросили жителей беречь объекты культурного наследия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машины побило градом, забор и деревья повалило: Последствия мощного ливня в Ростовской области 19 мая 2026

Мощный ливень с градом и грозой обрушился на Ростовскую область вечером 19 мая (подробнее)