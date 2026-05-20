Попугаи ара переехали в летние вольеры в парке под Ростовом

В парке «Лога» птиц подготовили к летнему сезону и переселили в открытые вольеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В парке «Лога» попугаев перевели в летние вольеры. Среди новоселов — кореллы, благородные попугаи, а также ары по имени Лора и Жора. Об этом сообщили в социальных сетях парка.

Перед переселением каждая птица прошла обязательные процедуры.

Специалисты подстригли попугаям когти, подпилили клювы и обработали их от наружных и внутренних паразитов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перезимовали в холодильниках у волонтеров: Под Ростовом на волю выпустили около двухсот летучих мышей