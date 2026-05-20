В Ростове будут судить двоих мужчин за подготовку к убийству из-за служебной деятельности

Пролетарский районный суд Ростова рассмотрит дело об организации приготовления к убийству.

В Пролетарский районный суд Ростова поступило уголовное дело о подготовке к убийству двумя мужчинами. Один из них обвиняется в организации приготовления к убийству, второй — в подстрекательстве и пособничестве. Информация об этом появилась на сайте суда.

По версии следствия, дончане готовили убийство человека в связи с его служебной деятельностью. Они действовали группой по предварительному сговору и за плату. Преступление не было доведено до конца.

Один из мужчин, по данным следствия, организовал подготовку к убийству и руководил исполнением. Второй склонял других к этому преступлению с помощью подкупа, а также помогал информацией и устранял препятствия.

