Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам миллион за некачественные БАДы

Мошенники обещали компенсацию в 10 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Кузбасса лишилась миллиона рублей, пытаясь получить компенсацию за некачественные БАДы. Об этом рассказали в издании vse42.ru.

Инцидент произошел в Междуреченске. Жертвой стала 60-летняя женщина. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что пенсионерку признали потерпевшей по уголовному делу против продавцов биодобавок. Якобы ей положено 10 миллионов рублей компенсации.

Для получения выплаты требовалось оплатить услуги юристов, транспортные расходы и страховку. Женщина сделала 15 переводов. Общая сумма превысила миллион рублей. Обещанных денег она так и не дождалась.

Полиция Кузбасса возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

В ведомстве напоминают: обещания компенсаций за БАДы и лекарства — стандартная уловка аферистов. Будьте бдительны и проверяйте информацию.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родила недоношенного и отнесла к роднику»: Что известно о найденном в центре Ростова мертвом новорожденном на 19 мая 2026

Мог родиться уже мертвым: Как на Гремучем роднике в Ростове нашли тело младенца (подробнее)