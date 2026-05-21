Под Ростовом выявлены новые случаи инфекций, передающихся через укусы клещей

Общее число жителей региона, пострадавших от укусов опасных членистоногих, приблизилось к 1,4 тысячи человек.

В Ростовской области зарегистрированы очередные факты заражения людей опасными клещевыми инфекциями. Данную информацию обнародовало региональное управление Роспотребнадзора по результатам проведения очередного еженедельного мониторинга.

Согласно официальным сведениям ведомства, диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» был поставлен пациенту в Мартыновском районе. Кроме того, случаи заболевания коксиеллезом зафиксировали на территории Дубовского и Целинского районов.

С момента старта эпидемиологического сезона общее число жителей региона, пострадавших от укусов опасных членистоногих, приблизилось к 1,4 тысячи человек. При этом почти 42% от всех пострадавших — это дети в возрасте до 14 лет.

— Санитарные врачи призывают население строго следовать правилам безопасности во время отдыха и работы на природе. Для защиты от паукообразных необходимо выбирать закрытые вещи светлых тонов и наносить на кожу и одежду репелленты. В случае, если укуса избежать не удалось, нужно незамедлительно прийти на прием к медицинским работникам, — напомнили в ведомстве.

