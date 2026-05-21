200 студентов из регионов учились строить карьеру с ИИ у экспертов ВШЭ

В Москве 200 студентов со всей России прошли обучение по бизнес-информатике и финансам у экспертов федерального уровня. Ребята стали слушателями ежегодных Весенних школ ВТБ для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал».

Направление «Бизнес-информатика» организовали вместе с Высшей школой экономики. Участниками стали 100 студентов из 19 регионов и 43 вузов. Их отобрали из более чем 800 претендентов.

С 13 по 15 мая ребята посетили панельную дискуссию ИТ-команд банка. Они обсудили будущее финтеха и современные ИТ-процессы, а также решили кейс по геоаналитике для сети банкоматов.

Обучение по направлению «Финансы и кредит» провели в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Обучение объединило 100 студентов из 29 регионов и 53 вузов. Конкурс составил 650 человек на место.

С 18 по 20 мая участники прослушали лекции топ-менеджеров. Они узнали о работе с разными категориями клиентов и построении карьеры. А также разработали стратегии повышения мультипродуктовости и системы геймификации.

Татьяна Михайлова, начальник отдела по работе с персоналом в ЮФО и СКФО.

— Весенние школы дают студентам практический опыт и знакомство с корпоративной культурой. Для нас важно поддерживать молодых кадров из регионов, помогать им развиваться и видеть перспективы. Сегодня он заинтересован в сильных инициативных специалистах и создает для молодежи возможности для роста, — отметила начальник отдела по работе с персоналом в ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.

Добавим, олимпиада «Я — профессионал» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Банк с 2017 года выступает главным организатором по этим направлениям. За это время в сезонных школах участвовало свыше 1800 студентов из 65 регионов