Банк «Центр-инвест» принял участие в финале молодежной программы FinFor 25-26

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

21 мая в Москве состоялся финал всероссийского финансового форсайта FinFor 25–26. Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов принял участие в мероприятии и наградил победителей конкурса.

Организатором «FinFor 2025–2026» является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». Мероприятие прошло на площадке Президентской академии РАНХиГС и объединило студентов, представителей власти и профессионального финансового сообщества.

Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов принял участие в панельной дискуссии «Будущее финансового рынка в регионах России», где уделил особое внимание опыту работы по внедрению расчетов цифровыми рублями, важности роли честности и доверия в финансовых процессах, а так же росту рынка цифровых финансовых активов (ЦФА).

- «Центр-инвест» поддерживает реальный сектор экономики и нацелен на повышение инвестиционной привлекательности регионов России. Внедрение ЦФА способно ускорить приток капитала в региональные проекты, повысить прозрачность и доступность инвестиций. Важно, чтобы молодые специалисты вместе с нами были заинтересованы в развитии региона, и наравне с новыми технологиями понимали преимущества ответственной бизнес-модели, видели роль честности в формировании доверия к участникам рынка, - отметил Юрий Богданов.

На протяжении сезона участники проекта анализировали реальные бизнес-кейсы и готовили решения, которые смогут помочь локальным компаниям привлекать финансирование. Итогом сезона стала разработка 11 инвестиционных проектов, готовых к выпуску ЦФА. Проекты подготовлены студенческими командами из Ростовской и Свердловской областей, Чувашской Республики и Республики Саха (Якутия) совместно с региональным бизнесом под наставничеством профессиональных финансовых трекеров.

В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей финансового форсайта. От Ростовской области победу одержала команда «FinGirls» из Южного федерального университета, представив проект «Внедрение мелкой фасовки плодовой продукции ООО «Рассвет». Все финалисты были приглашены принять участие в ежегодном образовательном конкурсе «Умная стипендия» от банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

Банк «Центр-инвест» системно поддерживает образовательные, предпринимательские и инвестиционные проекты. Участие в FINFOR 25-26 — часть стратегии банка по развитию агротехнологий, цифровой экономики и подготовке кадров для финансового рынка региона.

