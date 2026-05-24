В Ростове килограмм филе семги предлагают купить почти за три тысячи рублей.

В Ростове-на-Дону килограмм филе семги можно купить почти за три тысячи рублей. Такие цены в местных сервисах доставки продуктов зафиксировал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

В одном из популярных приложений 200 граммов слабосоленого филе семги обойдутся в 859 рублей. Аналогичный подкопченный кусок стоит уже 959 рублей. В премиум-сегменте цена 300 граммов слабосоленой рыбы достигает 1237 рублей. Свежемороженый стейк весом 400 граммов предлагают за 1569 рублей, а охлажденный (450 граммов) — за 1199 рублей по скидке.

В качестве более бюджетной альтернативы сервисы доставки предлагают филе трески, которое можно приобрести за 669 рублей (400 граммов).

Ранее в Федеральной антимонопольной службе предложили сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. По мнению ведомства, сдержать цены поможет сокращение числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи рыбы.

