В Ростовской области 24 и 25 мая ожидаются ливни с грозой и сильным ветром

На Ростовскую область надвигается непогода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды 24 и 25 мая. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

- В период 13:30-15:30 и до конца суток 24 мая, а также в течение суток 25 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в самом Ростове-на-Дону днем 24 мая существенных осадков не прогнозируется. По данным регионального гидрометцентра, в донской столице сохранится переменная облачность, а температура составит от +27 до +29 градусов.

Напомним, в целом по области в воскресенье воздух прогреется от +21 до +27 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки +32. Ночью температура опустится до значений от +14 до +19 градусов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кофе с селедкой и варенье из арбуза: Фольклорно-этнографическая экспедиция России изучила кухню Ростовской области

Уникальные рецепты донской кухни записали в реестр этнокультурного достояния России (подробности)