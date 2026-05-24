Александр Скрябин поручил нарастить темпы покоса травы в Ростове-на-Дону

Глава Ростова потребовал быстрее косить бурьян и амброзию в городе.

В Ростове-на-Дону планируют нарастить темпы покоса сорной растительности и усилить бригады рабочих. Соответствующее поручение дал глава города Александр Скрябин. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Обильные весенние осадки и резкое потепление спровоцировали бурный рост травы в городе. На данный момент подрядчики выкосили порядка полутора тысяч гектаров.

- Комментарии ростовчан говорят о том, что этого явно недостаточно. Много жалоб на заросли, особенно из Советского района, в частности, из Левенцовки. Бурьян вреден для здоровья, если речь об амброзии, — подчеркнул Александр Скрябин.

Также в ходе объезда глава администрации проверил состояние нового парка в честь 80-летия Великой Победы в Левенцовке. Александр Скрябин отметил хорошую приживаемость высаженных деревьев и поручил составить план по дальнейшему озеленению территории к осеннему Дню древонасаждения.

