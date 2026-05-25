В понедельник синоптики обещают летнюю погоду.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 мая порадует любителей летней жары, но по области не обойдется без грозы и сильного ветра. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 25 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти разовьет скорость 6 - 11 м/с. В ночь на 26 мая также будет облачно с прояснениями, без осадков. Западный ветер задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в понедельник пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на вторник — снова облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 25 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +25 — +26 градусов. В ночь на 26 мая ожидается до +15 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +21 до +27 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +32. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, при прояснениях – до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

