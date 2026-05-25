С 25 мая в Ростовской области ожидаются ливни и грозы

Ливни и грозы ожидаются в Ростовской области 25 и 26 мая.

С 25 мая на территории Ростовской области прогнозируются сильные ливни. Непогода сохранится как минимум два дня. Об этом предупредили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +17 °C, днем — от +25 до +27 °C. Аналогичная погода прогнозируются и 26 мая во второй половине дня и вечером.

Во второй половине дня 25 мая и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 7–12 м/с, а при грозе порывы могут достигать 15–18 м/с.

