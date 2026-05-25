Новый автобусный маршрут связал Торез и Ростов-на-Дону с 25 мая

С 25 мая был организован новый ежедневный автобусный рейс между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью. Маршрут соединяет город Торез и Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в минтрансе ДНР.

Известно, что отправляться из Тореза автобус будет в 12:30, из Снежного — в 12:55.

Уточнить расписание и купить билеты можно в кассах автостанций, по короткому номеру 477, а также на сайтах перевозчика.

