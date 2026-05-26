За сутки в Ростовской области спасатели реагировали на 15 вызовов

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области за сутки ликвидировали девять техногенных пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 25 мая пожарно-спасательные подразделения Ростовской области реагировали на 15 вызовов. В числе происшествий были техногенные пожары, загорание сухой растительности и дорожно-транспортные происшествия.

Спасатели ликвидировали девять техногенных пожаров, одно загорание сухой растительности и оказали помощь при пяти ДТП. В результате аварий удалось спасти девять человек.

Для ликвидации последствий привлекались 132 человека и 33 единицы техники.

