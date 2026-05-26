В Конго зафиксировали более 900 обращений по поводу лихорадки Эбола

Власти ДРК приостановили авиарейсы в город Банья в провинции Итури.

В Демократической Республике Конго выявили свыше 900 случаев заболевания лихорадкой Эбола. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По словам главы ВОЗ, сейчас зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев, из них 101 лабораторно подтвержден. Эпицентр вспышки — провинция Итури на северо-востоке страны. Там в условиях военного конфликта живут около пяти миллионов человек.

Напомним, вспышка началась в середине мая. Ее вызывает штамм Бундибугио. Эффективного лечения от него нет, вакцины тоже не существует. Эпидемия уже охватила три провинции. Власти ДРК приостановили авиарейсы в город Банья в провинции Итури.

На этом фоне США и Бахрейн запретили въезд иностранцам, которые посещали ДРК, Уганду или Южный Судан. По мнению экспертов, распространению вируса могли способствовать употребление мяса диких животных, местные погребальные обряды, а также мифы и слухи.

