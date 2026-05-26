На вокзале Ростов-Главный пассажирам вернули 310 забытых в поездах вещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону за четыре месяца 2026 года пассажирам поездов дальнего следования вернули 310 забытых вещей. Об этом рассказали в социальных сетях Северо-Кавказской железной дороги.

- Наибольшее количество вещей возвращено на вокзале Ростов-Главный. Чаще всего пассажиры забывали сумки, пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары, — говорится в сообщении компании.

Среди привычных находок регулярно встречаются зонты, очки, обувь и головные уборы. Однако сотрудники обнаружили в вагонах и весьма необычные предметы, такие как оставленный кем-то парик или целый чайный сервиз.

Для возврата имущества необходимо заполнить заявку на сайте перевозчика в течение 30 дней после поездки. В анкете требуется указать номер билета, личные данные и подробно описать оставленный предмет.

