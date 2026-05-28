В четверг синоптики обещают дожди и грозы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 мая теплом не порадует. Температура днем поднимется не выше +22 градусов, а по области ночью похолодает до +3. Ко всему это добавятся грозы, дожди и сильный ветер. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 28 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 17 м/с. В ночь на 29 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в четверг также ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 19 м/с. В ночь на пятницу будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 28 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +20 — +22 градусов. В ночь на 29 мая ожидается от +11 до +13 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +14 до +19 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +24. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +11 — +16 градусов, при прояснениях – до +6, в крайних северных районах – до +3.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не успели соскучиться: На Ростовскую область надвигаются ливни и ветер, рассказал климатолог

В Ростове и области до конца мая дожди будут интенсивными и со шквалистым ветром (подробнее)