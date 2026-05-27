В Ростовской области проходит Всероссийская образовательная акция «Агродиктант».

В Ростовской области стартовал всероссийский агродиктант. Акция направлена на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни. Участвовать могут все желающие. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Агродиктант проходит с 26 по 30 мая. На выполнение 30 вопросов дается 45 минут. Задания разделены на четыре категории сложности: для детей до 12 лет, для подростков 12–18 лет, для взрослых без профильного образования и для специалистов АПК.

Всего в области организовано около 400 площадок для написания агродиктанта: в вузах, колледжах, агрошколах, органах власти и на крупных предприятиях.

