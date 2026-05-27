Из Ростовской области в Саудовскую Аравию отправили 27 тонн мяса птицы

С 18 по 22 мая из Ростовской области экспортировали 27 тонн мяса птицы в Саудовскую Аравию. Продукция прошла досмотр в местах полного таможенного оформления и признана безопасной. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.
Качество и безопасность мяса были подтверждены лабораторными исследованиями в филиале центра оценки качества. Продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера.
