В ДТП на трассе Ростов – Ставрополь погиб водитель и пострадала пассажирка

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В аварии на трассе Ростов – Ставрополь погиб водитель и пострадала пассажирка. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

- ДТП случилось 26 мая в 20:45 на 45-м километре трассы «Ростов – Ставрополь». Здесь 61-летний водитель «ВАЗ-2114», который ехал со стороны Ставрополя в направлении Ростова-на-Дону, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость. Машину занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Газелью» под управлением 36-летнего водителя. После удара обе машины съехали в правый кювет, «Газель» перевернулась, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель «четырнадцатой» скончался. Его пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу.

В тот же день, 26 мая, в 22:40 в городе Донецке произошло еще одно смертельное ДТП. Там 48-летний водитель грузовика «Ман», по предварительным данным, не уступил дорогу питбайку. Двухколесное транспортное средство, которым управлял 31-летний водитель, столкнулся с грузовиком, и мотоциклист погиб

- Обстоятельства обеих аварий устанавливаются, - прокомментировали в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Выбранный скоростной режим должен позволять контролировать машину в любой момент.

