Два проекта из Ростовской области получили награды Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Проекты из Ростовской области стали призерами Национальной туристической премии «Маршрут построен». Представители региона вошли в число лучших в стране по итогам пятого сезона конкурса. На победу в 23 номинациях премии претендовали 1187 проектов из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии — столько заявок на участие получили организаторы конкурса.

Ростовские туристические проекты сначала добрались до финала премии, а затем получили заслуженные награды. В номинации «Промышленный туризм» в число лучших вошла экскурсия на завод «Ростсельмаш». На церемонию награждения призер приехал со своим подарком — преподнес организаторам премии модель комбайна RSM 161 (в масштабе 1:32).

Призером в номинации «Культурно-исторический туризм» стал Азовский музей-заповедник, один из крупнейших культурных центров юга России. Здесь туристы могут увидеть богатые коллекции и поучаствовать в событийных мероприятиях — Всероссийском военно-историческом фестивале «Осада Азова» и этнокультурном празднике «Загадки древнего Паниардиса».

— Такие премии очень важны, потому что они объединяют представителей туристической отрасли со всей страны. Мы можем представить себя интернет-аудитории, увидеть ее поддержку, — отметил директор Азовского музея-заповедника Евгений Мамичев. — Что касается тематического разнообразия, то мы видим на этом конкурсе, что оно уже достаточно велико. И мы видим блеск в глазах людей, собравшихся здесь, и этот блеск говорит о том, что они хотят развивать существующие и новые направления туризма.

Премия «Маршрут построен» — спецпроект «Комсомольской правды», который существует с 2021 года. Созданный пять лет назад в первую очередь как презентационная площадка для туристических проектов со всей России, он стал одним из самых масштабных и престижных отраслевых конкурсов в стране. По итогам сезона 2025-2026 готовится путеводитель, куда войдут и ростовские локации.