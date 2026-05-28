Более 15 тысяч ростовчан посетили винную ярмарку в парке Октябрьской Революции

Более восьми тысяч бутылок вина продали на ярмарке в Ростове за три дня. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В донском минсельхозпроде подвели итоги федерального проекта «Винная ярмарка России», которая прошла с 22 по 24 мая в парке имени Октябрьской Революции. За три дня мероприятие посетили более 15 тысяч человек. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На площадке работали 25 винодельческих предприятий из разных регионов, фермерские хозяйства и гастрономические проекты. Гости дегустировали вина, знакомились с местной кухней, посещали лекции и общались с виноделами.

Было продано более восьми тысяч бутылок вина. Также представили сыры, фермерские десерты, мясные деликатесы.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль российского вина пройдет в Ростове