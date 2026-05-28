Дом купца-благотворителя Михайлова в Ростове стал объектом культурного наследия

Дом купца конца 1880-х годов в Ростове включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В Ростове-на-Дону дом на улице Социалистической, 17, признан памятником архитектуры регионального значения. Соответствующая информация была опубликована на сайте официального опубликования правовых актов.

Здание было построено в конце 1880-х годов. Оно принадлежало купцу-благотворителю Алексею Михайлову.

Охраняемыми элементами признаны местоположение дома, его объемно-пространственная композиция с подвалом, а также декоративное оформление в стиле эклектики.

