Дом купца-благотворителя Михайлова в Ростове стал объектом культурного наследия

В Ростове-на-Дону дом на улице Социалистической, 17, признан памятником архитектуры регионального значения. Соответствующая информация была опубликована на сайте официального опубликования правовых актов.
Здание было построено в конце 1880-х годов. Оно принадлежало купцу-благотворителю Алексею Михайлову.
Охраняемыми элементами признаны местоположение дома, его объемно-пространственная композиция с подвалом, а также декоративное оформление в стиле эклектики.
